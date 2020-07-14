14.07.2020 18:49
На взятке задержана председатель военно-врачебной комиссии (ФОТО, Обновлено)
Женщина требовала деньги за изготовление документов о непригодности сына к прохождению военной службы от его родителей.
//khar.gp.gov.ua
ГУ Нацполиции сообщает
о разоблачении главного врача одного из медицинских заведений на Харьковщине
Женщина требовала неправомерную выгоду в размере 12 тысяч гривен и 700 долларов США за предоставление медицинского заключения о непригодности гражданина к военной службе.
Полиция уточняет, что гражданин 1997 года рождения получил повестку военного комиссариата.
11 июня 2020 года он прибыл в больницу для прохождения медицинского освидетельствования, где прием призывников к военной службе осуществлялся лично главным врачом учреждения.
Во время устной беседы руководитель медучреждения сообщила, что может помочь решить вопрос о непрохождении военной службы за вознаграждение в сумме 12 тысяч гривен и 700 долларов США.
Сейчас досудебное расследование продолжается, решается вопрос относительно сообщения правонарушительницы о подозрении в совершении преступления.
Ранее о задержании сообщила
Прокуратура.
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в ходе досудебного расследования установлено, что председатель военно-врачебной комиссии требовала деньги за изготовление документов о непригодности сына к прохождению военной службы от его родителей.
Деньги получала двумя траншами. Сумма первого составила 12 тыс. грн.
14 июля 2020 года, во время получения второго транша в размере 700 долларов США, правоохранители разоблачили женщину на получении неправомерной выгоды.
Досудебное расследование осуществляет Московский ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение — УСБУ в Харьковской области.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.