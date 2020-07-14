Главная Новости Криминал и происшествия На взятке задержана председатель военно-врачебной комиссии (ФОТО, Обновлено)
14.07.2020  18:49   

На взятке задержана председатель военно-врачебной комиссии (ФОТО, Обновлено)

Женщина требовала деньги за изготовление документов о непригодности сына к прохождению военной службы от его родителей.


//khar.gp.gov.ua
ГУ Нацполиции сообщает о разоблачении главного врача одного из медицинских заведений на Харьковщине
 
Женщина требовала неправомерную выгоду в размере 12 тысяч гривен и 700 долларов США за предоставление медицинского заключения о непригодности гражданина к военной службе.
 
Полиция уточняет, что гражданин 1997 года рождения получил повестку военного комиссариата.
 
11 июня 2020 года он прибыл в больницу для прохождения медицинского освидетельствования, где прием призывников к военной службе осуществлялся лично главным врачом учреждения.
 
Во время устной беседы руководитель медучреждения сообщила, что может помочь решить вопрос о непрохождении военной службы за вознаграждение в сумме 12 тысяч гривен и 700 долларов США.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается, решается вопрос относительно сообщения правонарушительницы о подозрении в совершении преступления.
 
Ранее о задержании сообщила Прокуратура.
 
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в ходе досудебного расследования установлено, что председатель военно-врачебной комиссии требовала деньги за изготовление документов о непригодности сына к прохождению военной службы от его родителей.
 
Деньги получала двумя траншами. Сумма первого составила 12 тыс. грн.
 
14 июля 2020 года, во время получения второго транша в размере 700 долларов США, правоохранители разоблачили женщину на получении неправомерной выгоды.
 
Досудебное расследование осуществляет Московский ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение — УСБУ в Харьковской области.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции, Прокуратура
 Тэги:  взятка, военно-врачебная комиссия, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.07 Криминал и происшествия В Харькове задержали председателя комиссии, который требовал взятку за присвоение инвалидности (ФОТО) 02.07 Криминал и происшествия Чиновник Госпродпотребслужбы требовал у подчиненной взятку за должность (ФОТО) 26.06 Криминал и происшествия В Харькове под суд пойдет бывший полицейский, «окучивавший» на взятку афериста
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 