На взятке задержана председатель военно-врачебной комиссии (ФОТО, Обновлено)

14.07.2020 18:49

Женщина требовала деньги за изготовление документов о непригодности сына к прохождению военной службы от его родителей.

ГУ Нацполиции сообщает о разоблачении главного врача одного из медицинских заведений на Харьковщине

Женщина требовала неправомерную выгоду в размере 12 тысяч гривен и 700 долларов США за предоставление медицинского заключения о непригодности гражданина к военной службе.

Полиция уточняет, что гражданин 1997 года рождения получил повестку военного комиссариата.

11 июня 2020 года он прибыл в больницу для прохождения медицинского освидетельствования, где прием призывников к военной службе осуществлялся лично главным врачом учреждения.

Во время устной беседы руководитель медучреждения сообщила, что может помочь решить вопрос о непрохождении военной службы за вознаграждение в сумме 12 тысяч гривен и 700 долларов США.

Сейчас досудебное расследование продолжается, решается вопрос относительно сообщения правонарушительницы о подозрении в совершении преступления.