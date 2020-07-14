14.07.2020 15:18

Домашнее насилие - как действовать: советы от полиции (ФОТО)

Советы гражданам от полиции Харьковщины, как действовать в случае домашнего насилия.



//hk.npu.gov.uа

Домашнее насилие является административным правонарушением, которое подпадает под действия статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а систематическое его совершения – уголовным преступлением, которое предусмотрено ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины.

В случае существования непосредственной угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица, с целью немедленного прекращения домашнего насилия, недопущения его продолжения или повторного совершения полицейскими может быть применен к обидчику специальное мероприятие по противодействию домашнему насилию – срочное запрещающее предписание.

Предписание выносится сроком до 10 суток и может предусматривать обязательство покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица, запрет на вход и пребывание в месте проживания пострадавшего лица или запрет любым способом контактировать с пострадавшим лицом.

Органы суда могут принять решение о выдаче обидчику ограничительного предписания, которым определяется один или несколько следующих мер временного ограничения прав обидчика или возложить на него определенные обязанности.

Например, запретить находиться в месте совместного проживания с пострадавшим лицом; ограничить общение с пострадавшим ребенком; запретить приближаться на определенное расстояние к месту жительства (пребывания), учебы, работы, других мест; запретить лично и через третьих лиц разыскивать пострадавшую личность, если она по собственному желанию находится в месте, неизвестном обидчику, преследовать ее и любым способом общаться с ней; запретить вести переписку, телефонные переговоры с пострадавшей лицом или контактировать с ней через другие средства связи лично и через третьих лиц. Ограничительное предписание выдается на срок от 1 до 6 месяцев.

Центры социальных служб для семьи, детей и молодежи оказывают социальные услуги, в том числе социально-педагогические, психологические, информационные и правовые. Также данные центры могут взять под социальное сопровождение семью на несколько месяцев, но только с согласия семьи. Кроме того, при наличии мест могут обеспечить временный приют для пострадавших женщин в порядке, предусмотренном законодательством.

В свою очередь службы по делам детей защищают права и законные интересы детей и проводят профилактическую работу с родителями, другими законными представителями ребенка по предотвращению домашнего насилия в отношении детей и с участием несовершеннолетних.

Сообщить полицейским о совершении домашнего насилия граждане могут в любое время бесплатно с мобильного и стационарного телефона по номеру «102».

Юридическую помощь пострадавшие от домашнего насилия граждане могут получить в центрах по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи круглосуточно, бесплатно с мобильного и стационарного телефонов по номеру 0-800-213-103.

Полиция Харьковщины призывает граждан не скрывать случаи совершения домашнего насилия, ведь ситуация в любое время может выйти из-под контроля.