14.07.2020 14:49

Воришка кроссовок прошел программу восстановления

Обвинявшегося в грабеже несовершеннолетнего освободили от уголовной ответственности после положительного прохождения программы ресоциализации.



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В мае 2019 года 16-летний подросток зашел в магазин одежды и, полагая, что за ним никто не наблюдает, пытался тайно вынести пару кроссовок. Когда он пытался пройти мимо сигнальные рамки, они сработали, поэтому действия несовершеннолетнего были разоблачены работниками магазина.

Исполняющий обязанности руководителя Харьковской местной прокуратуры №5 Александр

Ильенков рассказал, что обвиняемый в совершении грабежа подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По инициативе местной прокуратуры во исполнение совместного приказа Министерства юстиции Украины и Генеральной прокуратуры Украины подросток принял участие в пилотном проекте «Программа восстановления для несовершеннолетних, которые являются подозреваемыми в совершении преступления».

Региональным центром по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Луганской и Харьковской областях представлена информация об успешном прохождении подростком указанной Программы.

Несовершеннолетний прошел курс психологической консультации и коррекционной помощи у психолога, а также принимал участие в мероприятиях, направленных на ресоциализацию в обществе, предложенных общественной организацией «Благовест 2013». Потерпевшему добровольно возмещен причиненный ущерб.

Коминтерновским районным судом г. Харькова при рассмотрении уголовного дела учтены указанные обстоятельства и принято решение о том, что несовершеннолетний перестал быть общественно опасным и не такого уголовно наказуемых деяний в будущем.

Учитывая согласие всех участников Программы на освобождение парня от уголовной ответственности, судом принято соответствующее решение и уголовное производство закрыто.