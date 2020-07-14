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14.07.2020  14:16   

Копы-вымогатели зарабатывали на закладчиках наркоты (ФОТО)

Двум полицейским и одному гражданскому лицу сообщено о подозрении.


//khar.gp.gov.ua
Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении еще двум полицейским и одному гражданскому лицу в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
 
Как ранее сообщал прокурор области Александр Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что группой полицейских Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области организована преступная схема, связанная с систематическим получением неправомерной выгоды от физических лиц. Указанные полицейские задерживали лиц, забирали заложенные в общественных местах наркотики и требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности. Средства полицейские предлагали принести родственникам задержанных. При этом задержание лиц должным образом не оформлялось.
 
Сообщниками полицейских были гражданские лица, которые забирали деньги у «закладчиков» и передали их правоохранителям.
 
Таким образом сотрудники полиции «заработали» около 150 тыс. грн.
 
В настоящее время всего сообщено о подозрении 6 полицейским и одному гражданскому лицу в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
 
Всех полицейских отстранили от занимаемых должностей, двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, гражданскому лицу — в виде домашнего ареста. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения другим полицейским.
 
Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение — Служба безопасности Украины.
 
Санкция статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
 
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  вымогательство, закладчики, харьков, наркота, оборотни в погонах
 
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