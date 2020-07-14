Мужчина с раной в груди пришел в больницу Первомайского

В Первомайском районе Харьковской области полицейские задержали женщину за попытку убийства человека.
12 июля для оказания медицинской помощи в районную больницу обратился 38-летний житель города Первомайский. Врачи обнаружили у мужчины телесные повреждения в виде колото-резаной раны грудной клетки.
Работники полиции установили, что потерпевший находился в общежитии в гостях у своего знакомого, где они распивали спиртные напитки. В коридоре у него возник конфликт с 40-летней женщиной. Во время ссоры она схватила кухонный нож и нанесла мужчине ножевое ранение.
Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. В настоящее время угрозы его жизни нет.
С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.
Оперативники Первомайского отдела полиции установили местонахождение злоумышленницы. Выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.
По данному факту следователь внес информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 и (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 13 июля следователь сообщил ей о подозрении в совершении преступления.
Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленницы меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
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