14.07.2020 11:23

Четверку загулявших подростков нашли в соседнем селе

Детей нашли в поселке Николаевка Лозовского района. Они шли в сторону города Лозовая.



// hk.npu.gov.ua

Напомним, что 13-летняя девушка и 12, 14 и 17-летние ребята вечером 12 июля ушли из дома семейного типа, расположенного в селе Зеленый Гай Лозовского района.



Утром 14 июля работники Лозовского отдела полиции разыскали беглецов в поселке Николаевка. Подростков передали опекуну. Никаких противоправных действий в отношении них совершено не было.

Работники полиции провели с несовершеннолетними профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.



Решается вопрос о привлечении опекуна к административной ответственности по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.