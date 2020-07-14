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14.07.2020  11:23   

Четверку загулявших подростков нашли в соседнем селе

Детей нашли в поселке Николаевка Лозовского района. Они шли в сторону города Лозовая.


// hk.npu.gov.ua

Напомним, что 13-летняя девушка и 12, 14 и 17-летние ребята вечером 12 июля ушли из дома семейного типа, расположенного в селе Зеленый Гай Лозовского района.

Утром 14 июля работники Лозовского отдела полиции разыскали беглецов в поселке Николаевка. Подростков передали опекуну. Никаких противоправных действий в отношении них совершено не было.

Работники полиции провели с несовершеннолетними профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Решается вопрос о привлечении опекуна к административной ответственности по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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