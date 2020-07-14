Четверку загулявших подростков нашли в соседнем селе

Детей нашли в поселке Николаевка Лозовского района. Они шли в сторону города Лозовая.
Напомним, что 13-летняя девушка и 12, 14 и 17-летние ребята вечером 12 июля ушли из дома семейного типа, расположенного в селе Зеленый Гай Лозовского района.
Утром 14 июля работники Лозовского отдела полиции разыскали беглецов в поселке Николаевка. Подростков передали опекуну. Никаких противоправных действий в отношении них совершено не было.
Работники полиции провели с несовершеннолетними профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.
Решается вопрос о привлечении опекуна к административной ответственности по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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