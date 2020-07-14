Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове – массовое минирование ТРЦ, вокзалов, вузов и больниц (Обновлено)
14.07.2020  11:37   

В Харькове – массовое минирование ТРЦ, вокзалов, вузов и больниц (Обновлено)

Взрывотехники проверили все объекты, подозрительных предметов не обнаружили.


// Facebook

13 июля в 16:25 на электронные адреса ГУ НП поступили анонимные электронные сообщения о закладке взрывчатки в аптеках, родильных домах, отделениях скорой помощи, продовольственных магазинах, гипермаркетах, открытых торговых центрах, банках Харькова, а также в зданиях железнодорожного и автовокзалов, харьковском аэропорту.

На местах работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

Всего полицейские осмотрели 242 объекты, эвакуировали 506 человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры, направленные на установление лица, причастного к ложному сообщению.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.07 Криминал и происшествия Банк на Салтовке «минировали» мебельной фурнитурой (ФОТО) 16.06 Криминал и происшествия Суд дал два года лишения свободы года мужчине, в шутку минировавшего Класс на Московском проспекте 03.06 Криминал и происшествия Минирование школы: информация полиции
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 