14.07.2020 11:37

В Харькове – массовое минирование ТРЦ, вокзалов, вузов и больниц (Обновлено)

Взрывотехники проверили все объекты, подозрительных предметов не обнаружили.



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13 июля в 16:25 на электронные адреса ГУ НП поступили анонимные электронные сообщения о закладке взрывчатки в аптеках, родильных домах, отделениях скорой помощи, продовольственных магазинах, гипермаркетах, открытых торговых центрах, банках Харькова, а также в зданиях железнодорожного и автовокзалов, харьковском аэропорту.

На местах работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.



Всего полицейские осмотрели 242 объекты, эвакуировали 506 человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры, направленные на установление лица, причастного к ложному сообщению.