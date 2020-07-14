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14.07.2020  09:44   

На Баварии – ДТП с пострадавшим

Авария произошла 13 июля около половины пятого вечера.


// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, на улице Любви Малой, 27 столкнулись автомобили Mercedes и Suzuki.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Suzuki.

Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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