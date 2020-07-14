На Баварии – ДТП с пострадавшим

Авария произошла 13 июля около половины пятого вечера.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, на улице Любви Малой, 27 столкнулись автомобили Mercedes и Suzuki.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Suzuki.
Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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