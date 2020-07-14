Как спасатели водителя из-под перевернутого трактора доставали (ФОТО)

В Чугуевском районе спасатели деблокировали пострадавшего водителя в результате ДТП.
13 июля в 12:09 на номер «101» поступило сообщение о том, что в пгт. Новопокровка 50-летний водитель трактора не справился с управлением и попал в кювет. В результате транспортное средство перевернулось и водителя прижало трактором.
На место происшествия сразу выехали спасатели 50-ДПРЧ на 2-х отделениях.
С помощью гидравлического инструмента пострадавшего мужчину освободили и оказали первую медицинскую помощь, после чего его направили в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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