14.07.2020 08:53

Как спасатели водителя из-под перевернутого трактора доставали (ФОТО)

В Чугуевском районе спасатели деблокировали пострадавшего водителя в результате ДТП.



// ГСЧС

13 июля в 12:09 на номер «101» поступило сообщение о том, что в пгт. Новопокровка 50-летний водитель трактора не справился с управлением и попал в кювет. В результате транспортное средство перевернулось и водителя прижало трактором.



На место происшествия сразу выехали спасатели 50-ДПРЧ на 2-х отделениях.

С помощью гидравлического инструмента пострадавшего мужчину освободили и оказали первую медицинскую помощь, после чего его направили в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливаются.