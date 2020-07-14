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14.07.2020  08:53   

Как спасатели водителя из-под перевернутого трактора доставали (ФОТО)

В Чугуевском районе спасатели деблокировали пострадавшего водителя в результате ДТП.


// ГСЧС

13 июля в 12:09 на номер «101» поступило сообщение о том, что в пгт. Новопокровка 50-летний водитель трактора не справился с управлением и попал в кювет. В результате транспортное средство перевернулось и водителя прижало трактором.

На место происшествия сразу выехали спасатели 50-ДПРЧ на 2-х отделениях.

С помощью гидравлического инструмента пострадавшего мужчину освободили и оказали первую медицинскую помощь, после чего его направили в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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