13.07.2020 17:07

ДТП: водителя мопеда со сломанной ногой увезла скорая

Полиция Харьковщины устанавливает причины ДТП в Дергачевском районе.



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11 июля около 18:35 на трассе «Харьков-Ахтырка» в пгт Пересечное произошло столкновение автомобиля «BMW» под управлением 30-летнего водителя и мопеда.

В результате аварии пострадал водитель двухколесного транспорта.

В результате ДТП пострадал 21-летний водитель мопеда. С переломом ноги доставлен в харьковскую больницу.



Следователь открыл уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы до 3 лет.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.