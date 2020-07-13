ДТП: водителя мопеда со сломанной ногой увезла скорая

Полиция Харьковщины устанавливает причины ДТП в Дергачевском районе.
11 июля около 18:35 на трассе «Харьков-Ахтырка» в пгт Пересечное произошло столкновение автомобиля «BMW» под управлением 30-летнего водителя и мопеда.
В результате аварии пострадал водитель двухколесного транспорта.
В результате ДТП пострадал 21-летний водитель мопеда. С переломом ноги доставлен в харьковскую больницу.
Следователь открыл уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы до 3 лет.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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