13.07.2020 16:04

Под Харьковом умельцы незаконно врезались в нефтяную трубу (ВИДЕО, ФОТО)

Служба безопасности Украины совместно со специалистами ОАО «Укрнафта» разоблачила и ликвидировала на Харьковщине незаконный врез к промышленному нефтепровода «Козеевка-Сиродичи».



// СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что на территории Краснокутского района Харьковской злоумышленники повредили нефтепровод и установили несанкционированный отвод для хищения сырья. Сотрудники СБУ обнаружили несанкционированный отвод длиной почти километр.



Правоохранители задокументировали, что злоумышленники ежемесячно разворовывали 150-200 кубометров нефти, нанося государственному предприятию ущерб на более чем 2 миллиона гривен.



По заключению специалистов, нарушение целостности нефтепровода создавало реальную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения вреда экологии региона.



По материалам Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.





СБУ устанавливает всех причастных к обустройству незаконного вреза, а также должностных лиц, которые возможно могли «крышевать» нелегальный бизнес.



Разоблачения и документирования противоправной деятельности осуществлялось совместно с Национальной полицией Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.