Под Харьковом умельцы незаконно врезались в нефтяную трубу (ВИДЕО, ФОТО)

Служба безопасности Украины совместно со специалистами ОАО «Укрнафта» разоблачила и ликвидировала на Харьковщине незаконный врез к промышленному нефтепровода «Козеевка-Сиродичи».
Оперативники спецслужбы установили, что на территории Краснокутского района Харьковской злоумышленники повредили нефтепровод и установили несанкционированный отвод для хищения сырья. Сотрудники СБУ обнаружили несанкционированный отвод длиной почти километр.
Правоохранители задокументировали, что злоумышленники ежемесячно разворовывали 150-200 кубометров нефти, нанося государственному предприятию ущерб на более чем 2 миллиона гривен.
По заключению специалистов, нарушение целостности нефтепровода создавало реальную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения вреда экологии региона.
По материалам Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.
СБУ устанавливает всех причастных к обустройству незаконного вреза, а также должностных лиц, которые возможно могли «крышевать» нелегальный бизнес.
Разоблачения и документирования противоправной деятельности осуществлялось совместно с Национальной полицией Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
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