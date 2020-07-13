13.07.2020 15:44

Афера на 3 миллиона: госчиновнице светит до восьми лет за решеткой

Государственной регистраторше сообщено о подозрении.



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Под процессуальным руководством Чугуевской местной прокуратуры сообщено о подозрении государственной реєстраторше в совершении уголовного правонарушения - злоупотребление своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, повлекшее тяжкие последствия.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Оксаны Черкашиной, в ходе досудебного расследования установлено, что в июне 2017 года и в мае 2018 года в Змиевском районе государственный регистратор незаконно зарегистрировала и внесла в Государственный реестр записи о переходе права собственности на четыре жилые квартиры, расположенные в г. Харькове, которые находились в ипотеке.

Действия указанного лица противоречат «Порядку государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» и действующему законодательству, в частности Закона Украины «О моратории на взыскание имущества гражданина Украины, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте».

Общая стоимость квартир составляет более 3 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.