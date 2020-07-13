Все ли ночные клубы Харькова закрываются в 23:00: полиция провела карантинные рейды (ФОТО)

По результатам проверок на представителей администрации заведений составлено 12 протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В ночь с 10 на 11 июля и с 11 на 12 июля полицейские провели рейды с целью проверки соблюдения развлекательными заведениями карантинных ограничений и запретов
Указанные мероприятия проводились силами территориальных отделов полиции с привлечением спецподразделений Главного управления при взаимодействии с представителями местных органов государственной власти.
Для проведения проверок были созданы 42 рейдовые группы из числа 160 полицейских. За два дня проверено 149 объектов.
Так, 12 июля в 02:05 в Московском районе в ресторане на проспекте Тракторостроителей не была прекращена работа заведения. На летней площадке работники продолжали обслуживание клиентов. Аналогичные случаи были зарегистрированы в Киевском, Немышлянская, Основянском и Шевченковском районах Харькова.
По результатам рейдов всего выявлено 27 нарушений. Составлено 12 протоколов об административном правонарушении по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Все протоколы составлены на представителей администрации заведений.
Другие нарушения внесены в Единый учет территориальных подразделений полиции. По данным фактам проводятся проверки.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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