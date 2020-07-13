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13.07.2020  15:06   

Все ли ночные клубы Харькова закрываются в 23:00: полиция провела карантинные рейды (ФОТО)

По результатам проверок на представителей администрации заведений составлено 12 протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.


// hk.npu.gov.ua

В ночь с 10 на 11 июля и с 11 на 12 июля полицейские провели рейды с целью проверки соблюдения развлекательными заведениями карантинных ограничений и запретов

Указанные мероприятия проводились силами территориальных отделов полиции с привлечением спецподразделений Главного управления при взаимодействии с представителями местных органов государственной власти.

Для проведения проверок были созданы 42 рейдовые группы из числа 160 полицейских. За два дня проверено 149 объектов.

Так, 12 июля в 02:05 в Московском районе в ресторане на проспекте Тракторостроителей не была прекращена работа заведения. На летней площадке работники продолжали обслуживание клиентов. Аналогичные случаи были зарегистрированы в Киевском, Немышлянская, Основянском и Шевченковском районах Харькова.

По результатам рейдов всего выявлено 27 нарушений. Составлено 12 протоколов об административном правонарушении по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Все протоколы составлены на представителей администрации заведений.

Другие нарушения внесены в Единый учет территориальных подразделений полиции. По данным фактам проводятся проверки.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, полиция, режим, нарушение, протокол
 
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