13.07.2020 12:02

Подробности смертельного ДТП на Салтовке рассказали правоохранители (ФОТО)

В результате аварии погиб пассажир мотоцикла.



// hk.npu.gov.ua

Напомним, столкновение произошло 12 июля около 22:00 на улице Академика Павлова.

На месте полицейские предварительно установили, что во время движения от Салтовского шоссе до проспекта Московского 35-летний водитель мотоцикла «Yamaha» допустил столкновение с автомобилем «Daewoo Sens» под управлением 22-летнего мужчины. Водитель Daewoo остановился на левой полосе, чтобы осуществить поворот влево и пропускал встречные автомобили. После водитель мотоцикла выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Skoda».

В результате аварии водитель мотоцикла в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, 34-летний пассажир указанного транспорта от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи.



Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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