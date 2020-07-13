Главная Новости Криминал и происшествия 12 гектаров пшеницы сгорело на поле под Купянском
13.07.2020  11:44   

12 гектаров пшеницы сгорело на поле под Купянском

Масштабный пожар пшеницы ликвидировали бойцы ГСЧС.


// ГСЧС

12 июля в 19:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на хлебном поле пшеницы в селе с. Нечволодовка Купянского района.

На поле площадью 84 гектара горело примерно 12 гектаров пшеницы.

Отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС на одной автоцистерне в составе 5 спасателей локализовало пожар уже в 19:40. В 19:50 его удалось полностью ликвидировать.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.07 Криминал и происшествия Горят поля: полиция выясняет почему (ФОТО) 13.07 Криминал и происшествия Выжигали траву – сожгли сарай (ФОТО) 12.07 Криминал и происшествия Крупный пожар на Биологической (ВИДЕО, ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 