12 гектаров пшеницы сгорело на поле под Купянском

Масштабный пожар пшеницы ликвидировали бойцы ГСЧС.
12 июля в 19:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на хлебном поле пшеницы в селе с. Нечволодовка Купянского района.
На поле площадью 84 гектара горело примерно 12 гектаров пшеницы.
Отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС на одной автоцистерне в составе 5 спасателей локализовало пожар уже в 19:40. В 19:50 его удалось полностью ликвидировать.
Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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