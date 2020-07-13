13.07.2020 11:44

12 гектаров пшеницы сгорело на поле под Купянском

Масштабный пожар пшеницы ликвидировали бойцы ГСЧС.



// ГСЧС

12 июля в 19:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на хлебном поле пшеницы в селе с. Нечволодовка Купянского района.



На поле площадью 84 гектара горело примерно 12 гектаров пшеницы.

Отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС на одной автоцистерне в составе 5 спасателей локализовало пожар уже в 19:40. В 19:50 его удалось полностью ликвидировать.



Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.