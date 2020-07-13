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13.07.2020  11:29   

ДТП под Харьковом: машина в кювете, водитель и три пассажира в больнице (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства аварии на Харьковщине.


// hk.npu.gov.ua

12 июля около 13:00 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» на выезде из города Изюм произошло дорожно-транспортное происшествие.

58-летняя женщина водитель автомобиля «Suzuki» не справилась с управлением и съехала в кювет. Водитель и три пассажира автомобиля получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Изюмскую больнице.

Женщину обследовали в приемном отделении больницы на состояние алкогольного опьянения. За рулем она находилась в трезвом состоянии.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы до 3 лет.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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