13.07.2020 09:45

Выжигали траву – сожгли сарай (ФОТО)

Пожарные ликвидировали пожар на территории частного домовладения в Дергачевском районе.



// ГСЧС

12 июля в 13:07 спасателей вызвали на пожар в селе Пересечном.



Когда пожарные прибыли на вызов, огнем уже были охвачена хозяйственная постройка на площади пожара 30 кв.м и существовала угроза опрокидывания огня на рядом отдельно стоящий жилой дом.



В 13:30 пожарным удалось локализовать пожар. Полностью его ликвидировали в 14:00.



В ходе обследования стало известно, что вероятнее всего огонь на территорию частного домовладения распространился с улицы, до момента возникновения пожара горения горела сухая трава.