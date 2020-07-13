Выжигали траву – сожгли сарай (ФОТО)

Пожарные ликвидировали пожар на территории частного домовладения в Дергачевском районе.
12 июля в 13:07 спасателей вызвали на пожар в селе Пересечном.
Когда пожарные прибыли на вызов, огнем уже были охвачена хозяйственная постройка на площади пожара 30 кв.м и существовала угроза опрокидывания огня на рядом отдельно стоящий жилой дом.
В 13:30 пожарным удалось локализовать пожар. Полностью его ликвидировали в 14:00.
В ходе обследования стало известно, что вероятнее всего огонь на территорию частного домовладения распространился с улицы, до момента возникновения пожара горения горела сухая трава.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
В Харькове ожидается пасмурная погода. Дождь, гроза, местами град, по городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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