Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Audi врезался в отбойник
12.07.2020  16:48   

ДТП: Audi врезался в отбойник

Авария произошла 10 июля около 16:30 на пр. Льва Ландау.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не учел дорожной обстановки и совершил наезд на преграду – опору отбойника.

На водителя автомобиля Audi патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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