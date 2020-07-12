ДТП: Audi врезался в отбойник

Авария произошла 10 июля около 16:30 на пр. Льва Ландау.
По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не учел дорожной обстановки и совершил наезд на преграду – опору отбойника.
На водителя автомобиля Audi патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Собранный материал будет передан в суд.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Кратковременный дождь, местами значительный. Грозы, днем местами град, шквал, 15-20 м/с.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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