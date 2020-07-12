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12.07.2020  12:34   

Крупный пожар на Биологической (ВИДЕО, ФОТО)

Возгорание произошло утром 12 июля.


// Telegram

О происшествии сообщают местные паблики.

«На Биологической (за Цирком) что-то сильно горит», – пишет телеграм-канал Типичное ХТЗ.

Как сообщили очевидцы, клубы густого черного дыма в районе цирка видны из разных точек города.

Пожарные прибыли на место происшествия.

Информация уточняется.

Тэги:  пожар, харьков
 
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