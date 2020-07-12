Крупный пожар на Биологической (ВИДЕО, ФОТО)

Возгорание произошло утром 12 июля.
О происшествии сообщают местные паблики.
«На Биологической (за Цирком) что-то сильно горит», – пишет телеграм-канал Типичное ХТЗ.
Как сообщили очевидцы, клубы густого черного дыма в районе цирка видны из разных точек города.
Пожарные прибыли на место происшествия.
Информация уточняется.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Кратковременный дождь, местами значительный. Грозы, днем местами град, шквал, 15-20 м/с.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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