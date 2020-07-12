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12.07.2020  13:27   

ДТП: на Новых Домах пострадали две пассажирки

Днем 10 июля патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Героев Сталинграда, 39.


// Патрульная полиция

По предварительной информации участниками ДТП стали автомобиль Opel и автомобиль Skoda.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу двух пассажирок автомобиля Skoda.

Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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