Под Харьковом пропала девушка (ФОТО)

Сотрудники Волчанского отдела полиции устанавливают местонахождение Елены Забазновой, 2002 года рождения.
Девушка 11 июля ушла из дома и не вернулась.
На вид Елене 15-20 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, рыжие длинные волосы, глаза карие.
При себе имела черный рюкзак небольшого размера.
«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Волчанский отдела полиции по телефонам: 057-41-4-26-66, 093-307-15-87, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. В переговорах помните: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
В выходные жара вернется, уверяют синоптики.
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