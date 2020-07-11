ДТП: в Песочине фура догнала и смяла легковушку (ВИДЕО)

Травмированных в ДТП нет.
10 июля около четырех часов дня патрульные получили сообщение о ДТП в пгт Песочин на на улице Полтавское шоссе, 159.
По предварительной информации, водитель автомобиля DAF нарушил п.12.1 и п.13.1 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2109.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля DAF патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. В переговорах помните: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
В выходные жара вернется, уверяют синоптики.
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