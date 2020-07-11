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11.07.2020  16:14   

ДТП: в Песочине фура догнала и смяла легковушку (ВИДЕО)

Травмированных в ДТП нет.


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10 июля около четырех часов дня патрульные получили сообщение о ДТП в пгт Песочин на на улице Полтавское шоссе, 159.

По предварительной информации, водитель автомобиля DAF нарушил п.12.1 и п.13.1 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2109.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля DAF патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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