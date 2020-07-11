Полицейские разоблачили мужчину, который в драке убил иностранца

Злоумышленником оказался 26-летний гражданин Туркменистана. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Как сообщалось ранее, 10 июля около 00:25 в Киевский отдела полиции поступило сообщение о том, что на улице Матюшенко умер мужчина.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководители отдела. Было установлено, что в карете скорой помощи во время оказания медицинской помощи умер 26-летний уроженец Туркменистана. Знакомые погибшего сообщили, что недавно вблизи места происшествия у них произошла драка, во время которой мужчина упал на землю и потерял сознание.
Полицейские Киевского отдела полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили мужчину, который нанес смертельные травмы иностранцу. Им также оказался 26-летний гражданин Туркменистана.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
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