Харьковские взрывотехники разминировали жилой дом в Жихаре (ФОТО)

0 июля пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области провели техническое обследование территории на выявление боеприпасов времен Второй мировой войны в поселке Жихарь, Основянского района, города Харькова.
Всего было уничтожено 31 боеприпас, среди которых 12 минометни мины и 19 артснаряд.
Все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов.
Пострадавших нет.
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