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10.07.2020  19:53   

Харьковские взрывотехники разминировали жилой дом в Жихаре (ФОТО)

0 июля пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области провели техническое обследование территории на выявление боеприпасов времен Второй мировой войны в поселке Жихарь, Основянского района, города Харькова.


://kh.dsns.gov.ua

Всего было уничтожено 31 боеприпас, среди которых 12 минометни мины и 19 артснаряд.

Все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов. 

Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  гсчс, мина, харьков, взрывотехники
 
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