Полиция вяясняет обстоятельства полуночной драки

По предварительным данным, туркмен мог получить опасные для жизни травмы во время драки с неизвестными лицами.
10 июля около 00:25 в Киевский отдела полиции поступило сообщение о том, что на улице Матюшенко умер человек.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела, которые установили, что в карете скорой во время оказания медицинской помощи умер 26-летний уроженец Туркменистана. Знакомые погибшего сообщили, что некоторое время назад вблизи места происшествия у них произошла драка, во время которой человек упал на землю и потерял сознание.
Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено на исследование.
Данный факт внесен в Единый учета заявлений и сообщений. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Принимаются меры по установлению и оповещения родственников.
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