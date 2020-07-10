10.07.2020 17:27

В Харькове будут судить кавказца*рецидивиста, который едва не зарезал продавщицу продуктового магазина

В Харькове суд будет рассматривать дело уроженца Азербайджана, который с ножом напал на продавщицу продуктового магазина.



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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По сведениям пресс-службы, в суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины по ч. 4 ст. 187, ч .2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в помещение с причинением тяжких телесных повреждений, законченное покушение на умышленное убийство). Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

В начале мая 2020 году в Орджоникидзевском районе Харькова неоднократно ранее судимый 46-летний мужчина, уроженец Азербайджана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 50-летнюю продавщицу продуктового магазина. Ножом, взятым с собой из дома, он нанес женщине один удар в живот и еще один - в лицо. Сорвав с жертвы фартук, в котором находились деньги, мужчина выбежал из магазина.

Благодаря прохожим, которые вовремя вызвали "скорую", врачи оказали помощь продавщицы, и она выжила.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.