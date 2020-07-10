10.07.2020 15:25

Часть харьковских сиделиц подверглась «агрессивной» терапии (ФОТО)

10 июля 2020 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» психолог Любовь Шевченко провела арттерапевтичне занятия с осужденными, находящимися в участке карантина диагностики и распределения.



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Арттерапия как психотерапевтический метод развивает творческое мышление, позволяет раскрыться личности, рассчитывая на безоценочное понимание и толерантное отношение со стороны других участников. В мероприятии принимали участие 5 осужденных, рисовали произвольно каждой рукой поочередно и двумя руками вместе, что позволило осужденным развивать координацию, снимать страх перед рисованием. В конце занятия осуждены давали название своему рисунку и представили его.

«Во время данного мероприятия осуждены могли путем рисования проецировать на листе свои внутри- личностные переживания и чувства. Что в свою очередь, помогло снять психоэмоциональное напряжение и снизить внутреннюю тревогу», - отметила заместитель начальника отдела социально-воспитательной и психологической работы Ирина Евреинова.