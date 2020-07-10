10.07.2020 14:50

В Старом Салтове массовый мор рыбы (ОБНОВЛЕНО, ВИДЕО)

9 июля во время рыбоохранной работы государственными инспекторами рыбоохранного патруля выявлен факт удушья рыбы.



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Обследованием установлено, что на небольшой площади водохранилища в заливе общественного пляжа вблизи базы отдыха «Жень-Шень» Волчанского района Харьковской области зафиксировано погибшую рыбу, которую было подсчитано поштучно.

В харьковском поселке Старый Салтов произошла массовая гибель рыбы. 9 июля несколько человек сообщили о том, что к берегу прибило сотни дохлых тушек. Среди погибших водных жителей были в основном те, которые быстрее других умирают от недостатка кислорода: щуки, плотва, раки.

- На Старом Салтове весь берег в дохлой рыбе. Местные рыбаки говорят, что такого давно не видели и ее, скорее всего, отравили, - сообщили в паблике "ХС.Харьков".

Похожее видео выложила Наталья Чубакова.

Судя по комментариям, подобное наблюдали не везде, так как некоторые люди отметили, что отдыхали на реке и ничего подобного не видели. Скорее всего, это было локальное ЧП. В воду могли попасть какие-то химикаты или другие опасные вещества.

Однако в Управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области подтвердили : на Печенежском водохранилище рыба задохнулась.

- Во время рыбоохранной работы государственными инспекторами рыбоохранного патруля выявлен факт удушья рыбы. Обследованием установлено, что на небольшой площади водохранилища в заливе общественного "пляжа" вблизи базы отдыха "Жень-Шень" Волчанского района Харьковской области зафиксирована погибшая рыба, которую подсчитали поштучно. Было обнаружено, что погибшая рыба сосредоточена локально и представлена следующими видами в таком количестве: окунь - 1450 экземпляров, густера - 670 , плотва - 570, ерш - 32, щука - 25, линь - 12 и судак - 6. Вода желтовато - бурого цвета с характерным запахом сероводорода, - отметили специалисты.

В Харькове мор рыбы в прошлом году наблюдался в августе. Причиной стали жара и застой воды.