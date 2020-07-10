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10.07.2020  11:54   

Еще одно злаковое поле горело под Лозовой

Спасатели не допустили распространения огня на поле.


// ГСЧС

9 июля в 18:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе c. Ласковое, Лозовского района.

На поле горела пожнивные остатки. Площадь пожара составляла 300 м.кв.

В 19:51 пожар был локализован, а в 20:30 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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