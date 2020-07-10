ДТП с переворотом: водитель сбежал, но потерял права (ФОТО)

Авария произошла на Новых Домах поздним вечером 9 июля.
На перекрестке улиц Рыбалко и Ощепкова столкнулись два автомобиля, сообщил Telegram-канала ХС.
«ВАЗ 2108 догнал в зад таксишный Renault Logan и от удара перевернулся. Со слов очевидцев, водитель Жигулей был пьяный и с места ДТП скрылся», - сообщил паблик.
Также опубликовано фото водительских прав водителя ВАЗа. Документ в крови валяется на асфальте – видимо, водитель потерял их, когда бежал с места ДТП
Официальная информация уточняется.
Именно сегодня будет легче признаться в своих затаенных чувствах, в том числе и в любви, или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете.
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Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
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