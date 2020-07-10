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10.07.2020  10:01   

ДТП с переворотом: водитель сбежал, но потерял права (ФОТО)

Авария произошла на Новых Домах поздним вечером 9 июля.


// Telegram

На перекрестке улиц Рыбалко и Ощепкова столкнулись два автомобиля, сообщил Telegram-канала ХС.

«ВАЗ 2108 догнал в зад таксишный Renault Logan и от удара перевернулся. Со слов очевидцев, водитель Жигулей  был пьяный и с места ДТП скрылся», - сообщил паблик.

Также опубликовано фото водительских прав водителя ВАЗа. Документ в крови валяется на асфальте – видимо, водитель потерял их, когда бежал с места ДТП

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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