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09.07.2020  18:28   

Рекомендации не купаться в водоемах Харьковщины остаются актуальными – повторная экспертиза (КАРТА)

В воде Алексеевского лугопарка и Безлюдовского водохранилища обнаружили повышенную норму кишечной палочки.


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Как сообщили в Харьковском лабцентре по результатам повторных санитарно-микробиологических исследований, в пробах воды из Алексеевского лугопарка и Безлюдовского водохранилища выявлено сверх нормированное содержание лактозаположительной кишечной палочки (соответственно 6200 и 9500 при норме не более 5000 на литр).

Лабцентр все еще не рекомендует харьковчанам купаться в этих водоемах.

Напомним, что в Харьковской области нашли кишечную палочку в реке Северский Донец.

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  пляж купание, харьков, лаборатория, анализ
 
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