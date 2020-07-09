09.07.2020 18:28

Рекомендации не купаться в водоемах Харьковщины остаются актуальными – повторная экспертиза (КАРТА)

В воде Алексеевского лугопарка и Безлюдовского водохранилища обнаружили повышенную норму кишечной палочки.



://facebook.com

Как сообщили в Харьковском лабцентре по результатам повторных санитарно-микробиологических исследований, в пробах воды из Алексеевского лугопарка и Безлюдовского водохранилища выявлено сверх нормированное содержание лактозаположительной кишечной палочки (соответственно 6200 и 9500 при норме не более 5000 на литр).

Лабцентр все еще не рекомендует харьковчанам купаться в этих водоемах.

Напомним, что в Харьковской области нашли кишечную палочку в реке Северский Донец.