Карпатские спасатели помогли малолетним школьникам из Харькова, которые заблудились у Говерлы (ФОТО)

9 июля в 08:30 в службу спасения поступило сообщение от жительницы города Харьков с просьбой о помощи.
Как выяснилось, во время подъема на гору Говерла, группу туристов (2 взрослых и 9 детей, учащихся 4-7 классов, всего 11 человек, жителей города Харьков) застала гроза. Они попытались вернуться к подножию горы, но потеряли ориентировку и нуждаются в помощи.
В 09:40 туристическую группу найдено на горе Заросляк.
В 10:20 группа туристов сопровождены к подножию горы, где их ожидал автобус.
Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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