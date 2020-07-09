Главная Новости Криминал и происшествия Карпатские спасатели помогли малолетним школьникам из Харькова, которые заблудились у Говерлы (ФОТО)
09.07.2020  18:08   

Карпатские спасатели помогли малолетним школьникам из Харькова, которые заблудились у Говерлы (ФОТО)

9 июля в 08:30 в службу спасения поступило сообщение от жительницы города Харьков с просьбой о помощи.


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Как выяснилось, во время подъема на гору Говерла, группу туристов (2 взрослых и 9 детей, учащихся 4-7 классов, всего 11 человек, жителей города Харьков) застала гроза. Они попытались вернуться к подножию горы, но потеряли ориентировку и нуждаются в помощи.

В 08:45 в аварийно-спасательным работам привлечены поисково-спасательное отделение Ворохта, пост Заросляк, 4 человека личного состава. Связь с туристами налицо.

В 09:40 туристическую группу найдено на горе Заросляк.

В 10:20 группа туристов сопровождены к подножию горы, где их ожидал автобус.

Источник:   БРИЗ
 Тэги:  карпаты, гора, харьков, спасатели, группа
 
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