09.07.2020 17:41

На Харьковщие вспыхнуло несколько соток свалки - работы по ликвидации продолжаются (ФОТО, ВИДЕО)

Балаклейский район: спасателями локализовано возгорание на свалке на площади 400 кв.м



://kh.dsns.gov.ua

9 июля в 11:12 на номер «101» поступило сообщение о возгорании мусора на полигоне твердых бытовых отходов в с. Курган, Балаклейский район области.

К месту вызова направлены дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части пгт. Красный Донец, местная пожарная команда с. Андреевка. Также на тушение пожара было задействовано 1 автоцистерна ООО «Курганский бройлер» и 2 трактора Т-150 с емкостью для воды по 10 куб.м ООО «Агросет».

В 13:30 возгорание было локализовано на площади 400 кв.м.

На месте работают 1 пожарно-спасательный автомобиль и вспомогательная техника для подвоза воды.

Работы по ликвидации пока продолжаются.

Причина пожара устанавливается.