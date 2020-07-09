09.07.2020 15:45

На Харьковщине нарушитель границы «тестировал» как работает интеллектуальная граница и стал героем видеозаписи

На Харьковщине нарушитель границы «тестировал» как работает интеллектуальная граница и стал героем видеозаписи, сообщили в Госпогранслужбе 9 июля.



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Нарушитель направлялся со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российского - Нехотеевка. У линии инженерных заграждений он появился после полуночи.

Пограничники отдела «Дергачи» зафиксировали «незванного гостя» с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы. Нарушителя задержали после преодоления заградительного забора. За попытку незаконного пересечения государственной границы на него составили протокол административного правонарушения.