На Харьковщине нарушитель границы «тестировал» как работает интеллектуальная граница и стал героем видеозаписи, сообщили в Госпогранслужбе 9 июля.
Нарушитель направлялся со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российского - Нехотеевка. У линии инженерных заграждений он появился после полуночи.
Пограничники отдела «Дергачи» зафиксировали «незванного гостя» с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы. Нарушителя задержали после преодоления заградительного забора. За попытку незаконного пересечения государственной границы на него составили протокол административного правонарушения.
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