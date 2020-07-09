Водитель под кайфом с маленьким ребенком в салоне устроил ДТП на Героев Труда

Ребенка передали матери, наркотики и автомобиль – следственно-оперативной группе.
Около шести часов вечера 8 мюл патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Труда, 13/9.
По предварительной информации, водитель автомобиля Citroen не учел дорожной обстановки и совершил наезд на дорожное ограждение.
В салоне автомобиля находился малолетний ребенокю
Во время оформления аварии инспекторы обнаружили у водителя автомобиля явные признаки наркотического опьянения. Также патрульные обнаружили в машине вещество, похожее на наркотическое.
Водитель отказался пройти освидетельствование.
На водителя автомобиля Citroen патрульные составили административный протокол по ст.130 и административный протокол по ст. 124 КУоАП и вызвали следственно-оперативную группу.
Ребенок передан матери.
Автомобиль передан следователям.
Собранный материал будет передан в суд.
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