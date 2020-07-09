Главная Новости Криминал и происшествия Водитель под кайфом с маленьким ребенком в салоне устроил ДТП на Героев Труда
09.07.2020  13:32   

Водитель под кайфом с маленьким ребенком в салоне устроил ДТП на Героев Труда

Ребенка передали матери, наркотики и автомобиль – следственно-оперативной группе.


// Патрульная полиция

Около шести часов вечера 8 мюл патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Труда, 13/9.

По предварительной информации, водитель автомобиля Citroen не учел дорожной обстановки и совершил наезд на дорожное ограждение.

В салоне автомобиля находился малолетний ребенокю

Во время оформления аварии инспекторы обнаружили у водителя автомобиля явные признаки наркотического опьянения. Также патрульные обнаружили в машине вещество, похожее на наркотическое.

Водитель отказался пройти освидетельствование.

На водителя автомобиля Citroen патрульные составили административный протокол по ст.130 и административный протокол по ст. 124 КУоАП и вызвали следственно-оперативную группу.

Ребенок  передан матери.

Автомобиль передан следователям.

Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.07 Криминал и происшествия ДТП: в тихом центре Харькова столкнулись две иномарки (ФОТО) 07.07 Криминал и происшествия На Новых Домах легковушка сбила велосипедиста и поехала дальше (ВИДЕО) 06.07 Криминал и происшествия В Харькове легковушка врезалась в дерево
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 