09.07.2020 13:32

Водитель под кайфом с маленьким ребенком в салоне устроил ДТП на Героев Труда

Ребенка передали матери, наркотики и автомобиль – следственно-оперативной группе.



// Патрульная полиция

Около шести часов вечера 8 мюл патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Труда, 13/9.



По предварительной информации, водитель автомобиля Citroen не учел дорожной обстановки и совершил наезд на дорожное ограждение.

В салоне автомобиля находился малолетний ребенокю



Во время оформления аварии инспекторы обнаружили у водителя автомобиля явные признаки наркотического опьянения. Также патрульные обнаружили в машине вещество, похожее на наркотическое.

Водитель отказался пройти освидетельствование.

На водителя автомобиля Citroen патрульные составили административный протокол по ст.130 и административный протокол по ст. 124 КУоАП и вызвали следственно-оперативную группу.

Ребенок передан матери.



Автомобиль передан следователям.



Собранный материал будет передан в суд.