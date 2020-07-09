Главная Новости Криминал и происшествия В Лизогубовке из огня вытащили мужчину с сильными ожогами (ФОТО)
09.07.2020  13:05   

В Лизогубовке из огня вытащили мужчину с сильными ожогами (ФОТО)

Пострадавшего госпитализировали в Харьковский ожоговый центр.


// ГСЧС

В двадцать минут пополуночи спасатели получили сигнал о пожаре по ул. Луговая, 17 в селе Лизогубовка Харьковского района области.

На ликвидацию пожара были направлены спасатели местной пожарной команды из Васищево и отделение спасателей 11-ДПРЧ.

На момент прибытия пожарных горели перекрытия и домашние вещи в частном доме на площади 15 м.кв.

В результате разведки, в доме был обнаружен 58-летний владелец с тяжелыми ожогами тела. Его сразу доставили в Харьковский ожоговый центр.

В 0:50 пожар был локализован и в 2:01 окончательно ликвидирован.

Предполагаемые причина пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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