В Лизогубовке из огня вытащили мужчину с сильными ожогами (ФОТО)

Пострадавшего госпитализировали в Харьковский ожоговый центр.
В двадцать минут пополуночи спасатели получили сигнал о пожаре по ул. Луговая, 17 в селе Лизогубовка Харьковского района области.
На ликвидацию пожара были направлены спасатели местной пожарной команды из Васищево и отделение спасателей 11-ДПРЧ.
На момент прибытия пожарных горели перекрытия и домашние вещи в частном доме на площади 15 м.кв.
В результате разведки, в доме был обнаружен 58-летний владелец с тяжелыми ожогами тела. Его сразу доставили в Харьковский ожоговый центр.
В 0:50 пожар был локализован и в 2:01 окончательно ликвидирован.
Предполагаемые причина пожара и ущерб устанавливаются.
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