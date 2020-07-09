09.07.2020 13:05

В Лизогубовке из огня вытащили мужчину с сильными ожогами (ФОТО)

Пострадавшего госпитализировали в Харьковский ожоговый центр.



// ГСЧС

В двадцать минут пополуночи спасатели получили сигнал о пожаре по ул. Луговая, 17 в селе Лизогубовка Харьковского района области.



На ликвидацию пожара были направлены спасатели местной пожарной команды из Васищево и отделение спасателей 11-ДПРЧ.



На момент прибытия пожарных горели перекрытия и домашние вещи в частном доме на площади 15 м.кв.

В результате разведки, в доме был обнаружен 58-летний владелец с тяжелыми ожогами тела. Его сразу доставили в Харьковский ожоговый центр.



В 0:50 пожар был локализован и в 2:01 окончательно ликвидирован.



Предполагаемые причина пожара и ущерб устанавливаются.