09.07.2020 12:58

Чтобы стихийные свалки не стали стихийным бедствием, региональные экоинспекторы провели предупредительные рейды по харьковским пригородам (ФОТО)

Десятки стихийных свалок и несколько сот кубов мусора, выброшенного нерадивыми «хозяевами» прямо у дорог пришлось ликвидировать за счет местных советов - т.е. за счет остальных жителей сельских общин.



://khark.dei.gov.ua

Мы направили письма председателям райгосадминистраций Харьковской области, органам местного самоуправления в сельской местности с требованиями ликвидировать несанкционированные свалки, привести в надлежащее экологического состояния подчинены территории, создать комиссии по бесхозным отходам, разработать правила благоустройства территорий, - отметила Инесса Сосина. - контроль за выполнением этих поручений мы начали в июне во время фактического обследования районов области.

На сегодня свалки ликвидированы на территориях:

- Задонецкого сельского совета;

- Донецкой поселкового совета;

- Борковская сельского совета;

- по Купянскому району ликвидировано 32 несанкционированных свалки, с объемом отходов 79 м3 ;

- Липецкой сельского совета у дороги на пансионат «Дубрава»

Липецкмй сельсовет сообщил, что было собрано и вывезено на Роганский полигон более 500 мешков мусора !!!