Чтобы стихийные свалки не стали стихийным бедствием, региональные экоинспекторы провели предупредительные рейды по харьковским пригородам (ФОТО)

Десятки стихийных свалок и несколько сот кубов мусора, выброшенного нерадивыми «хозяевами» прямо у дорог пришлось ликвидировать за счет местных советов - т.е. за счет остальных жителей сельских общин.
Мы направили письма председателям райгосадминистраций Харьковской области, органам местного самоуправления в сельской местности с требованиями ликвидировать несанкционированные свалки, привести в надлежащее экологического состояния подчинены территории, создать комиссии по бесхозным отходам, разработать правила благоустройства территорий, - отметила Инесса Сосина. - контроль за выполнением этих поручений мы начали в июне во время фактического обследования районов области.
На сегодня свалки ликвидированы на территориях:
- Задонецкого сельского совета;
- Донецкой поселкового совета;
- Борковская сельского совета;
- по Купянскому району ликвидировано 32 несанкционированных свалки, с объемом отходов 79 м3 ;
- Липецкой сельского совета у дороги на пансионат «Дубрава»
Липецкмй сельсовет сообщил, что было собрано и вывезено на Роганский полигон более 500 мешков мусора !!!
Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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