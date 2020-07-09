Главная Новости Криминал и происшествия Чтобы стихийные свалки не стали стихийным бедствием, региональные экоинспекторы провели предупредительные рейды по харьковским пригородам (ФОТО)
09.07.2020  12:58   

Чтобы стихийные свалки не стали стихийным бедствием, региональные экоинспекторы провели предупредительные рейды по харьковским пригородам (ФОТО)

Десятки стихийных свалок и несколько сот кубов мусора, выброшенного нерадивыми «хозяевами» прямо у дорог пришлось ликвидировать за счет местных советов - т.е. за счет остальных жителей сельских общин.


://khark.dei.gov.ua

Мы направили письма председателям райгосадминистраций Харьковской области, органам местного самоуправления в сельской местности с требованиями ликвидировать несанкционированные свалки, привести в надлежащее экологического состояния подчинены территории, создать комиссии по бесхозным отходам, разработать правила благоустройства территорий, - отметила Инесса Сосина. - контроль за выполнением этих поручений мы начали в июне во время фактического обследования районов области.

На сегодня свалки ликвидированы на территориях:

-  Задонецкого сельского совета;

- Донецкой поселкового совета;

- Борковская сельского совета;

-  по Купянскому району ликвидировано 32 несанкционированных свалки, с  объемом отходов 79 м3 ;

 -  Липецкой сельского совета у дороги на пансионат «Дубрава»

Липецкмй сельсовет сообщил, что было собрано и вывезено на Роганский полигон более 500 мешков мусора !!!

 

Источник:   Госэкоинспекция в Харьковской области
 Тэги:  свалка, стихийная, мусор, харько, экоинспекция, вывоз
 
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