09.07.2020 12:34

Отца и сына спасли из горящего дома через окно (ФОТО)

Сахновщинский район: во время ликвидации пожара было спасено 2 человека.



// ГСЧС

Пожар в частном жилом доме на улице Юго-Вокзальной поселка Сахновщина начался после трех часов ночи 9 июля.



Когда на вызов прибыло пожарно-спасательное подразделение ГСЧС на автоцистерне, горели домашние вещи в одной из комнат. Площадь пожара составила 4 кв.м.

Помещение было сильно задымлено, и находящиеся в нем 81-летний отец и 39-летний сын задыхались и самостоятельно не могли покинуть дом. Спасатели немедленно организовали спасение людей из опасной зоны через окно.



В 4:00 пожар был локализован и в 4:20 окончательно ликвидирован. Его причина и ущерб устанавливаются.