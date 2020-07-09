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09.07.2020  12:34   

Отца и сына спасли из горящего дома через окно (ФОТО)

Сахновщинский район: во время ликвидации пожара было спасено 2 человека.


// ГСЧС

Пожар в частном жилом доме на улице Юго-Вокзальной поселка Сахновщина начался после трех часов ночи 9 июля.

Когда на вызов прибыло пожарно-спасательное подразделение ГСЧС на автоцистерне, горели домашние вещи в одной из комнат. Площадь пожара составила 4 кв.м.

Помещение было сильно задымлено, и находящиеся в нем 81-летний отец и 39-летний сын задыхались и самостоятельно не могли покинуть дом. Спасатели немедленно организовали спасение людей из опасной зоны через окно.

В 4:00 пожар был локализован и в 4:20 окончательно ликвидирован. Его причина и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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