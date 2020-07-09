09.07.2020 11:52

Пенсионерка выжигала траву, потеряла сознание и сгорела (ФОТО)

Инцидент произошел в Барвенковском районе.



// ГСЧС

8 июля в 11:47 спасателей вызвали в поселок Первая Ивановка Барвенковского района, где на открытой территории по улице Мира горела сухая трава.



Прибыв по адресу, спасатели выяснили, что площадь горящей травы составляла 250 кв.м. Огонь вплотную подобрался к домам. Поэтому спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Вскоре на месте выжженной травы они обнаружили обгоревшее тело человека. Погибшей оказалась женщина, 1942 года рождения.



Как выяснилось со слов очевидцев, она возилась по хозяйству и решила сжечь траву на собственном приусадебном участке. Но во время этого процесса ей стало плохо, и она потеряла сознание. Стояла жаркая ветренная погода, и пламя быстро распространилось по участку. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде. Когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит у пожарища в полубессознательном состоянии.



Спасатели локализовали пожар в 12:18. Полностью ликвидировали ее в 13:35.



Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.