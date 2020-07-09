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09.07.2020  11:33   

Внимание, розыск: в пять утра из дома ушел особый ребенок (ФОТО)

Немышлянский отдел полиции устанавливается местонахождение Станислава Номеровского, 2007 года рождения.


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Парень 9 июля около 5:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, телефона нет.

Рост Станислава 150 см, худощавого телосложения, светлые волосы, серые глаза. Был одет в белую футболку, светлые шорты, светло-зеленые тапки. Ребенок имеет психо-речевое отставание.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40, 80956641561 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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