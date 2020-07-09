Главная Новости Криминал и происшествия В Северском Донце утонул мальчик (ФОТО)
09.07.2020  11:14   

В Северском Донце утонул мальчик (ФОТО)

ЧП произошло утром 8 июля около села Меловая Балаклейского района.


// ГСЧС

Несколько семей с детьми отдыхали на берегу реки Северский Донец в месте, не предназначенном для купания, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

9-летний мальчик остался без внимания родителей, полез в воду и пропал. В 11:25 спасателям сообщили об исчезновении ребенка.

На место происшествия направили водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. В 13:10 на расстоянии 20 м от берега и на глубине 7 м было найдено тело мальчика. Обстоятельства и причину смерти устанавливают специалисты.

В ГУ ГСЧС напоминают: всего с начала 2020 года на водных объектах Харьковщины погибли 14 человек, из них 4 детей.

Спасатели отмечают необходимость соблюдения правил безопасного отдыха на природе и у водоемов. Не стоит терять бдительность и пренебрегать собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  утонул, гсчс, харьков
 
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