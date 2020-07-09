В Северском Донце утонул мальчик (ФОТО)

ЧП произошло утром 8 июля около села Меловая Балаклейского района.
Несколько семей с детьми отдыхали на берегу реки Северский Донец в месте, не предназначенном для купания, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
9-летний мальчик остался без внимания родителей, полез в воду и пропал. В 11:25 спасателям сообщили об исчезновении ребенка.
На место происшествия направили водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. В 13:10 на расстоянии 20 м от берега и на глубине 7 м было найдено тело мальчика. Обстоятельства и причину смерти устанавливают специалисты.
В ГУ ГСЧС напоминают: всего с начала 2020 года на водных объектах Харьковщины погибли 14 человек, из них 4 детей.
Спасатели отмечают необходимость соблюдения правил безопасного отдыха на природе и у водоемов. Не стоит терять бдительность и пренебрегать собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими.
Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
влажность:
давление:
ветер: