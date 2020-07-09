Боевика ДНР, задержанного на Гоптовке, приговорили к 4 годам тюрьмы

Сейчас приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.
Как ранее сообщалось, житель Авдеевки, находясь в г. Донецке, поступил в незаконное вооруженное формирования самопровозглашенной так называемой ДНР, а именно - танкового батальона министерства обороны ДНР.
Отделом военного комиссариата ДНР указанном мужчине выдан военный билет, обеспечено военной формом ДНР и огнестрельным оружием.
В течение августа-ноября 2016 года боевик ДНР осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области.
Задержали мужчину во время его попытки попасть на территорию Российской Федерации на пропускном пункте Гоптовка.
Дергачевский районный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы.
Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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