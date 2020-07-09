09.07.2020 10:01

Боевика ДНР, задержанного на Гоптовке, приговорили к 4 годам тюрьмы

Сейчас приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.



// khar.gp.gov.ua

Как ранее сообщалось, житель Авдеевки, находясь в г. Донецке, поступил в незаконное вооруженное формирования самопровозглашенной так называемой ДНР, а именно - танкового батальона министерства обороны ДНР.

Отделом военного комиссариата ДНР указанном мужчине выдан военный билет, обеспечено военной формом ДНР и огнестрельным оружием.



В течение августа-ноября 2016 года боевик ДНР осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области.

Задержали мужчину во время его попытки попасть на территорию Российской Федерации на пропускном пункте Гоптовка.

Дергачевский районный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы.