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09.07.2020  08:06   

ДТП: в тихом центре Харькова столкнулись две иномарки

К счастью, обошлось без пострадавших.


// Патрульная полиция

8 июля около двух часов дня патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Веснина и улицы Чернышевской.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota нарушил п.16.6 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Hyundai.

В результате аварии никто не пострадал.

На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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