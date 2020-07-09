09.07.2020 08:06

ДТП: в тихом центре Харькова столкнулись две иномарки

К счастью, обошлось без пострадавших.



// Патрульная полиция

8 июля около двух часов дня патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Веснина и улицы Чернышевской.



По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota нарушил п.16.6 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Hyundai.



В результате аварии никто не пострадал.



На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.