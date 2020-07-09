ДТП: в тихом центре Харькова столкнулись две иномарки

К счастью, обошлось без пострадавших.
8 июля около двух часов дня патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Веснина и улицы Чернышевской.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota нарушил п.16.6 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Hyundai.
В результате аварии никто не пострадал.
На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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