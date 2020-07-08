08.07.2020 19:46

По делу об «дани» с наркозависимых - выписано 6 постановлений

Харьковских полицейских из Киевского РОВД, которых подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды из наркозависимых, отстранили от исполнения должностных обязанностей



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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сегодня, 8 июля, соответствующий приказ подписал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Работникам Киевского отдела полиции Харькова объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ей служебного положения, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко по данному факту назначено служебное расследование. На время его проведения шестеро работников Киевского отдела полиции отстранены от выполнения своих служебных обязанностей. По результатам служебного расследования действиям полицейских будет предоставлено надлежащую правовую оценку.

Как сообщалось ранее, в Харькове полицейские обложили "данью" наркоманов, искали закладки. Группа полицейских, среди которых были представители подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, требовали деньги от наркозависимых, которые отслеживали при выемке наркотиков из так называемых "закладок". Размер взятки за непривлечение к уголовной ответственности составлял от 500 до 1500 долларов США.

Сейчас четырем полицейским сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщение о подозрении другим фигурантам.