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08.07.2020  19:29   

В Алексеевской колонии заключенных просматривали насквозь

Доктора проводили осмотр контингента с применением спецаппаратуры.


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7 июля 2020 в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№ 25)», на базе медицинской части прошло консультирование спецконтингента специалистом по ультразвуковой диагностике медицинской части № 54 филиала «Центра охраны здоровьяГКВС Украины» в Харьковской и Луганской областях.
 
Было проконсультировано 20 осужденных с диспансерной группы, даны рекомендации по поводу предотвращения рецидивов хронических болезней и по рациональному образу жизни. Также врачом УЗИ были проведены занятия с персоналом медицинской части, представлены и разъяснены различные вопросы показаний к проведению ультразвукового исследования органов и систем организма.
 
Ведется работа по постоянному сотрудничеству по проведению функциональных исследований на имеющемся в медицинской части аппарате УЗИ - системе ультразвуковой диагностической Neusoft №7 (на 4 датчика).
 
Такое сотрудничество является неотъемлемой частью выполнения плана мероприятий по оказанию своевременной необходимой медицинской помощи и профилактике обострений хронических болезней среди осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГКВС Украины.
Источник:   Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання крим.покарань
 Тэги:  колония, алексеевка, контингент, проверка, харьков
 
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