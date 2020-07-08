08.07.2020 17:37

Полицейские Харькова разоблачили драг-диллеров, которые через мессенджер организовали магазин по продаже наркотических средств и психотропных веществ (ФОТО)

Наркосодержащие вещества передавались покупателям путем размещения тайных закладок на территории Харькова, Киева и других городов страны.



://hk.npu.gov.ua

Следственным Слободского отдела полиции проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время установлено, что ряд лиц через мессенджер организовали магазин по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Плату за наркотики злоумышленники принимали на электронные кошельки, которые периодически меняли. Вещества передавались покупателям путем размещения тайных закладок на территории разных городов страны. В некоторых случаях осуществляли отправления наркотических средств по почте.

По результатам проведения комплекса следственных действий работники полиции задокументировали места проживания лиц, имеющих отношение к совершению уголовного преступления и неоднократные факты сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Следователи Слободского отдела полиции, сотрудники спецподразделения КОРД под сопровождением Управление противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области по процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5 провели обыски по местам проживания лиц в городах Киеве, Днепре, Зеленодольске и Кривом Роге. Полицейские обнаружили значительный объем вещества зеленого цвета растительного происхождения, похожего на наркотические средства, принадлежности для употребления наркотических средств, деньги, мобильные телефоны, сим-карты мобильных операторов, банковские карты, пистолет травматического действия, магазины, патроны и другие вещественные доказательства.

Сейчас изъятое направлено на экспертное исследование. По его результатам будет решен вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.