Харків'ян запрошують реєструватися на курс цифрової грамотності

Міський курс із цифрової грамотності запустили у тестовому режимі у бібліотеках Немишлянського району.
Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації, заняття проводитимуться щосереди та щочетверга за трьома напрямками:
- смартфон з нуля;
- комп’ютер з нуля;
- google-аккаунт та його можливості (за підтримки освітньої програми Антона Трубнікова).
Слухачі курсу освоять такі теми:
- «анатомія» комп’ютера;
- пошук інформації та спілкування в інтернеті;
- обмін фото та відео з друзями;
- отримання міських послуг;
- користування Google-аккаунтом;
- здійснення платежів онлайн;
- базові налаштування та можливості смартфону.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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