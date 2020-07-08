08.07.2020 15:51

Харків'ян запрошують реєструватися на курс цифрової грамотності

Міський курс із цифрової грамотності запустили у тестовому режимі у бібліотеках Немишлянського району.



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Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації, заняття проводитимуться щосереди та щочетверга за трьома напрямками:



- смартфон з нуля;

- комп’ютер з нуля;

- google-аккаунт та його можливості (за підтримки освітньої програми Антона Трубнікова).



Слухачі курсу освоять такі теми:



- «анатомія» комп’ютера;

- пошук інформації та спілкування в інтернеті;

- обмін фото та відео з друзями;

- отримання міських послуг;

- користування Google-аккаунтом;

- здійснення платежів онлайн;

- базові налаштування та можливості смартфону.

Зареєструвати себе та своїх близьких можна онлайн за посилання м або в адміністратора бібліотеки (особисто чи за номером телефону) або зателефонувавши в районну адміністрацію.



Курси проходитимуть у Центральній бібліотеці ім. Д.І. Писарєва (бул. Юр'єва, 19/1, тел.: (057)392-01-180), Центральній дитячій бібліотеці (вул. Невельська 5, тел.: (068)892-40-06) та бібліотеці №42 (вул. Амосова, 13, тел.: (057)711-78-48). Час проводення занять - з 11:00 до 12:00.