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08.07.2020  15:51   

Харків'ян запрошують реєструватися на курс цифрової грамотності

Міський курс із цифрової грамотності запустили у тестовому режимі у бібліотеках Немишлянського району.


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Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації, заняття проводитимуться щосереди та щочетверга за трьома напрямками:

- смартфон з нуля;
- комп’ютер з нуля;
- google-аккаунт та його можливості (за підтримки освітньої програми Антона Трубнікова). 

Слухачі курсу освоять такі теми:

- «анатомія» комп’ютера;
- пошук інформації та спілкування в інтернеті;
- обмін фото та відео з друзями;
- отримання міських послуг;
- користування Google-аккаунтом;
- здійснення платежів онлайн;
- базові налаштування та можливості смартфону.

Зареєструвати себе та своїх близьких можна онлайн за посиланням або в адміністратора бібліотеки (особисто чи за номером телефону) або зателефонувавши в районну адміністрацію.

Курси проходитимуть у Центральній бібліотеці ім. Д.І. Писарєва (бул. Юр'єва, 19/1, тел.: (057)392-01-180), Центральній дитячій бібліотеці (вул. Невельська 5, тел.: (068)892-40-06) та бібліотеці №42 (вул. Амосова, 13, тел.: (057)711-78-48). Час проводення занять - з 11:00 до 12:00.

Також усі бажаючі зможуть приходити в ці бібліотеки і самостійно навчатися за комп’ютером, використовуючи електронні конспекти, освітні серіали на національній платформі «Дія. Цифрова освіта» та інші додаткові матеріали.

Нагадаємо, в Харкові почали розвивати цифрову грамотність населення. Зокрема, в червні було відкрито Центр доступу до цифрових можливостей, де харків'яни можуть отримати інформацію про усі міські послуги, навчитися користуватися електронними сервісами Харкова, а також пройти освітні курси на національній платформі «Дія. Цифрова освіта». Центр доступу працює в Центрі надання адміністративних послуг на Гімназійній набережній, 26.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  цифра, грамотность, харьков, учеба
 
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