08.07.2020 15:25

Харьковчане помогли найти в центре города экзотическую беглянку

Возле Госпрома поймали гулявшую на воле несколько дней игуану.



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По сведениям харьковчан эта поимка не первая. Игуаны достаточно резвые животные и достаточно ловко и быстро сбегают из террариумов хозяев.

Объявление о пропаже появилось в группе "Спасение животных Харьков" 3 июля. По словам хозяйки, животное разыскивали в районе станции метро "Госпром", на улице Чичибабина.

Вчера, 7 июля, хозяйка написала, что игуана нашлась.