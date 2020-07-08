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08.07.2020  15:25   

Харьковчане помогли найти в центре города экзотическую беглянку

Возле Госпрома поймали гулявшую на воле несколько дней игуану.


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По сведениям харьковчан эта поимка не первая. Игуаны достаточно резвые животные и достаточно ловко и быстро сбегают из террариумов хозяев.

Объявление о пропаже появилось в группе "Спасение животных Харьков" 3 июля. По словам хозяйки, животное разыскивали в районе станции метро "Госпром", на улице Чичибабина.

Вчера, 7 июля, хозяйка написала, что игуана нашлась.

 

Источник:   SQ
 Тэги:  игуана, поиск, харьков, побег, зоозащита
 
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