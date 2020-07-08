Харьковчане помогли найти в центре города экзотическую беглянку

Возле Госпрома поймали гулявшую на воле несколько дней игуану.
По сведениям харьковчан эта поимка не первая. Игуаны достаточно резвые животные и достаточно ловко и быстро сбегают из террариумов хозяев.
Объявление о пропаже появилось в группе "Спасение животных Харьков" 3 июля. По словам хозяйки, животное разыскивали в районе станции метро "Госпром", на улице Чичибабина.
Вчера, 7 июля, хозяйка написала, что игуана нашлась.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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