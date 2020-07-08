Главная Новости Криминал и происшествия Раздосадованный покупатель пугал обидевших его торгашей гранатой
08.07.2020  14:58   

Раздосадованный покупатель пугал обидевших его торгашей гранатой

Пострадавших от хулиганской выходки нет.


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В Харькове, на рынке на улице Героев Труда, неизвестный мужчина бросил в людей гранату, которая оказалась муляжом.

Хулиган задержан полицией, его мотивы выясняются, пострадавших нет, – прокомментировали происшествие в ГУНП в Харьковской области.

Источник:   ВХ
 Тэги:  граната, муляж, харьков, криминал
 
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