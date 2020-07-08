Раздосадованный покупатель пугал обидевших его торгашей гранатой

Пострадавших от хулиганской выходки нет.
В Харькове, на рынке на улице Героев Труда, неизвестный мужчина бросил в людей гранату, которая оказалась муляжом.
Хулиган задержан полицией, его мотивы выясняются, пострадавших нет, – прокомментировали происшествие в ГУНП в Харьковской области.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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