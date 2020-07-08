08.07.2020 14:36

Бывшее овощехранилище в Будах тушили семь часов (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.



// ГСЧС

8 июля в 3:51 спасателям сообщили о пожаре на улице Чкалова в поселке Буды.



На момент прибытия спасателей, установлено, что на территории бывшего овощехранилища в нежилом здании произошел пожар на площади 50 м.кв.

Пожар тушили дежурные части из Мерефы и Южного.

Из-за значительного задымления помещения работники Службы спасения работали в аппаратах защиты органов дыхания на сжатом воздухе.



Пожар был ликвидирован в 10 час. 30 мин. Причина возникновения пожара устанавливается.