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08.07.2020  14:36   

Бывшее овощехранилище в Будах тушили семь часов (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.


// ГСЧС

8 июля в 3:51 спасателям сообщили о пожаре на улице Чкалова в поселке Буды.

На момент прибытия спасателей, установлено, что на территории бывшего овощехранилища в нежилом здании произошел пожар на площади 50 м.кв.

Пожар тушили дежурные части из Мерефы и Южного.

Из-за значительного задымления помещения работники Службы спасения работали в аппаратах защиты органов дыхания на сжатом воздухе.

Пожар был ликвидирован в 10 час. 30 мин. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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