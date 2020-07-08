Бывшее овощехранилище в Будах тушили семь часов (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.
8 июля в 3:51 спасателям сообщили о пожаре на улице Чкалова в поселке Буды.
На момент прибытия спасателей, установлено, что на территории бывшего овощехранилища в нежилом здании произошел пожар на площади 50 м.кв.
Пожар тушили дежурные части из Мерефы и Южного.
Из-за значительного задымления помещения работники Службы спасения работали в аппаратах защиты органов дыхания на сжатом воздухе.
Пожар был ликвидирован в 10 час. 30 мин. Причина возникновения пожара устанавливается.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
влажность:
давление:
ветер: